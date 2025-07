Rajasthan: स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की दर्दनाक मौत, PM मोदी ने हादसे पर जताया दुख

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान में स्कूल की इमारत गिरने की घटना में 7 छात्रों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि आज शुक्रवार को सुबह राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 7 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।



The mishap at a school in Jhalawar, Rajasthan, is tragic and deeply saddening. My thoughts are with the affected students and their families in this difficult hour. Praying for the speedy recovery of the injured. Authorities are providing all possible assistance to those… — PMO India (@PMOIndia) July 25, 2025