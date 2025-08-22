9 दिन बंद रहेंगे स्कूल, सितंबर महीने में छुट्टियों की लगेगी मौज...

Main Menu

Edited By Parveen Kumar,Updated: 22 Aug, 2025 05:55 PM

नेशनल डेस्क: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे बड़े पर्व के करीब आने से पूरे देश में खुशी और उमंग का माहौल बन जाता है। इस दौरान मंदिरों और पंडालों में भव्य आयोजन होते हैं, साथ ही स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टियां घोषित की जाती हैं। इस साल दशहरा और नवरात्रि के मद्देनजर कई राज्यों ने विशेष तैयारियां की हैं। खास बात यह है कि कुछ राज्यों में 9 दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

यह लंबी छुट्टियां छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। इससे वे त्योहारों का आनंद लेने के साथ अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर पाएंगे। हालांकि, अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के पढ़ाई और त्योहार दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें ताकि उनका दिनचर्या सही बना रहे।

इस साल दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं किन राज्यों में स्कूल-कॉलेज कितने दिन बंद रहेंगे।

दशहरे की छुट्टियां कब हैं?

अक्सर दशहरे की छुट्टियां नवरात्रि की अष्टमी से लेकर विजयादशमी तक होती हैं। लेकिन इस बार कई राज्यों में छुट्टियों की अवधि लगभग 9 दिन रखी गई है। अलग-अलग राज्यों की शिक्षा परिषदों ने अपनी-अपनी तारीखें जारी की हैं।

किन राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे?

  • उत्तर प्रदेश: दशहरा के मद्देनजर कई जिलों में स्कूल-कॉलेज 9 दिन तक बंद रहेंगे।
  • बिहार: राज्य सरकार ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है।
  • मध्य प्रदेश: यहां भी स्कूलों में लंबी छुट्टियों की घोषणा की गई है।
  • राजस्थान और छत्तीसगढ़: दशहरा और दुर्गा पूजा के अवसर पर अवकाश रहेगा।
  • पश्चिम बंगाल: नवरात्रि से लेकर दशहरा तक स्कूल-कॉलेज बंद रहते हैं।

लंबी छुट्टियों का फायदा

इतनी लंबी छुट्टियों से छात्र न केवल आराम कर पाएंगे बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। यह समय उन्हें रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए बहुत उपयुक्त होगा।

अभिभावकों के लिए सुझाव

  • बच्चों को त्योहारों का महत्व समझाएं।
  • छुट्टियों में पढ़ाई और खेलने का संतुलन बनाए रखें।
  • डिजिटल गैजेट्स की बजाय किताबें और रचनात्मक गतिविधियों के लिए बच्चों को प्रेरित करें।

