नासिक में दिल दहला देने वाली घटना, बहन ने श्मशान में मृत भाई की कलाई पर राखी बांधकर दी अंतिम विदाई

नेशनल डेस्क: रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व पर जहां पूरे देश में भाई-बहन के रिश्ते का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। वडणेर दुमाला गांव में एक 3 साल के बच्चे, आयुष भगत, पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने त्योहार की खुशियों को गहरे शोक में बदल दिया, जब मासूम की 9 साल की बहन ने अपने मृत भाई की कलाई पर श्मशान में राखी बांधकर उसे अंतिम विदाई दी।

क्या है पूरा मामला ?

शुक्रवार की रात आयुष घर के बाहर खेल रहा था कि तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठा कर ले गया। जिससे 3 साल के आयुष की मौत हो गई। कुछ देर बाद उसका शव घर के समीप पाया गया। इस हादसे ने पूरे परिवार और गांव में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया है।

श्मशान में मृत भाई को बांधी राखी

रक्षाबंधन के लिए बहन ने राखी, मिठाई और अन्य आवश्यक सामान बाजार से लेकर भाई के लिए सारी तैयारी की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। श्मशान स्थल पर बहन ने अपने भाई के हाथों पर राखी बांधकर उसे आखिरी बार श्रद्धांजलि दी। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम कर गया।

वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है और ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गांव में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं और दहशत का माहौल बना हुआ है।