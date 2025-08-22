कोलकाता एयरपोर्ट पर स्निफर डॉग ने किया 4 साल के बच्चे पर हमला, परिवार को टालनी पड़ी मलेशिया-सिंगापुर की यात्रा

Main Menu

22 Aug, 2025

कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसी के कुत्ते द्वारा चार साल के बच्चे को काटे जाने का मामला सामने आया है। इस कारण बच्चे के परिवार को अपनी मलेशिया यात्रा रद्द करनी पड़ी। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कोलकाताः कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसी के कुत्ते द्वारा चार साल के बच्चे को काटे जाने का मामला सामने आया है। इस कारण बच्चे के परिवार को अपनी मलेशिया यात्रा रद्द करनी पड़ी। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना 12 अगस्त को हवाई अड्डा प्रस्थान द्वार 4ए और 4बी के बीच हुई, जब बच्चा अपने माता-पिता के साथ हवाई अड्डे पर था। इस संबंध में पुलिस में एक सप्ताह बाद शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के अनुसार, जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता अपने 'हैंडलर' के साथ था जिसने कुत्ते को पकड़ रखा था। कुत्ता ने अचानक बच्चे को काट लिया। 

अधिकारी ने बताया कि कुत्ते के 'हैंडलर' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है जो कुत्ते को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हुआ, जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं और परिवार को मलेशिया की यात्रा रद्द करनी पड़ी। बच्चे के पिता ने शिकायत में बताया कि परिवार को यात्रा रद्द करनी पड़ी क्योंकि बच्चे को गंभीर मानसिक आघात पहुंचा और उसे रैबीज का टीका लेना पड़ा।

