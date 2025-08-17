Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • बेटे ने पार की हैवानियत की हदें, मां को 'चरित्रहीन' बताकर किया दुष्कर्म और फिर...

बेटे ने पार की हैवानियत की हदें, मां को 'चरित्रहीन' बताकर किया दुष्कर्म और फिर...

Edited By Rahul Rana,Updated: 17 Aug, 2025 07:23 PM

son crossed all limits of brutality raped his mother calling her characterless

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मध्य दिल्ली के हौज काजी इलाके से एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को 'चरित्रहीन' बताते हुए न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि कथित तौर पर उनका यौन शोषण भी किया। पुलिस...

नेशनल डेस्कः  राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मध्य दिल्ली के हौज काजी इलाके से एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को 'चरित्रहीन' बताते हुए न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि कथित तौर पर उनका यौन शोषण भी किया। पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला?
62 वर्षीय पीड़ित महिला अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ हौज काजी पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने इस महीने कई बार उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किया। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वह 25 जुलाई को अपने 72 वर्षीय पति और बेटी के साथ सऊदी अरब की तीर्थयात्रा पर गई थीं। यात्रा के दौरान, उनके बेटे ने उनके पति को फोन कर उन पर 'चरित्रहीन' होने का गंभीर आरोप लगाया। उसने अपने पिता से तुरंत दिल्ली लौटकर अपनी मां को तलाक देने की मांग भी की।

पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस जघन्य अपराध की जांच के लिए पुलिस की एक टीम गठित की गई है, जो जल्द ही आरोपी बेटे से पूछताछ करेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!