    Breaking: सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, सर गंगाराम अस्पताल में करवाया भर्ती

नेशनल डेस्क: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को मंगलवार सुबह अचानक स्वास्थ्य खराब होने के बाद दिल्ली के प्रतिष्ठित सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार फिलहाल उन्हें Chest Physician की निगरानी में रखा गया है।

हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन या नियमित जांच के लिए भर्ती किया गया है। 79 वर्षीय सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिसके चलते वे समय-समय पर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल आती रहती हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को भी उनके स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का कारण माना जा रहा है।
आधिकारिक जानकारी के लिए अभी इंतजार करना होगा।

 

