Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1100 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1100 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2025 09:58 AM

stock market boomed bse jumped 1100 points nifty crossed 25 000

हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 18 अगस्त को सेंसेक्स करीब 1100 अंक (+1.4%) चढ़कर 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 383 अंक की तेजी है, ये 25,014.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

मुंबईः हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 18 अगस्त को सेंसेक्स करीब 1100 अंक (+1.4%) चढ़कर 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 383 अंक की तेजी है, ये 25,014.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी है। मारुति सुजुकी का शेयर करीब 5% चढ़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, टाटा स्टील सहित 15 शेयरों में 1% से 3% तक की तेजी है। निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में तेजी है।

ग्लोबल मार्केट में मिलाजुला कारोबार

  • एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.87% ऊपर 43,757 पर और कोरिया का कोस्पी 1.23% नीचे 3,185 पर कारोबार कर रहा है।
  • हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.42% ऊपर 25,375 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.18% ऊपर 3,740 पर कारोबार कर रहा है।
  • 14 अगस्त को अमेरिका का डाउ जोन्स 0.078% ऊपर 44,946 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डेक कंपोजिट 0.40% गिरकर 21,623 पर और S&P 500 0.29% ऊपर 6,450 पर बंद हुए।

पिछले हफ्ते 740 अंक चढ़ा था शेयर बाजार

शेयर बाजार में गुरुवार, 14 अगस्त को तेजी रही। सेंसेक्स 58 अंक की बढ़त के साथ 80,598 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 12 अंक की तेजी रही, ये 24,631 पर बंद हुआ।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!