शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 1100 अंक उछला, निफ्टी 25,000 के पार

18 Aug, 2025
मुंबईः हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी 18 अगस्त को सेंसेक्स करीब 1100 अंक (+1.4%) चढ़कर 81,700 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 383 अंक की तेजी है, ये 25,014.85 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।
सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी है। मारुति सुजुकी का शेयर करीब 5% चढ़ा है। अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, टाटा स्टील सहित 15 शेयरों में 1% से 3% तक की तेजी है। निफ्टी के 50 में से 47 शेयरों में तेजी है।
ग्लोबल मार्केट में मिलाजुला कारोबार
- एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.87% ऊपर 43,757 पर और कोरिया का कोस्पी 1.23% नीचे 3,185 पर कारोबार कर रहा है।
- हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.42% ऊपर 25,375 पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.18% ऊपर 3,740 पर कारोबार कर रहा है।
- 14 अगस्त को अमेरिका का डाउ जोन्स 0.078% ऊपर 44,946 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डेक कंपोजिट 0.40% गिरकर 21,623 पर और S&P 500 0.29% ऊपर 6,450 पर बंद हुए।
पिछले हफ्ते 740 अंक चढ़ा था शेयर बाजार
शेयर बाजार में गुरुवार, 14 अगस्त को तेजी रही। सेंसेक्स 58 अंक की बढ़त के साथ 80,598 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 12 अंक की तेजी रही, ये 24,631 पर बंद हुआ।