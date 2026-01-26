सनी देओल ने फिर रचा इतिहास! महज 3 दिनों में Box Office पर ₹100 करोड़ के पार पहुंची 'Border 2'

सनी देओल अभिनीत फिल्म ‘बॉर्डर 2' ने तीन दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म निर्माताओं ने यह जानकारी दी। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज व जेपी फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत...

बॉलीवुड डेस्क: सनी देओल अभिनीत फिल्म ‘बॉर्डर 2' ने तीन दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म निर्माताओं ने यह जानकारी दी। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित और टी-सीरीज व जेपी फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं। यह 1997 में आई फिल्म ‘बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसकी कहानी भारतीय सैनिकों की एक छोटी बटालियन और 2000 हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष पर आधारित है।

फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को ‘इंस्टाग्राम' पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े साझा किए। पोस्ट में फिल्म का पोस्टर दिखाया गया, जिस पर बीते तीन दिनों के कलेक्शन का ब्यौरा दिया गया है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 32.10 करोड़ रुपये, अगले दिन क्रमशः 40.59 करोड़ रुपये और 57.20 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म की कुल कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 129.89 करोड़ रुपये हो गयी। ‘बॉर्डर 2' का निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने किया है। फिल्म में मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा ने भी अहम भूमिका निभाई है।