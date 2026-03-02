Heavy Rain Alert : अगले 3 दिन होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

देश में 2 से 5 मार्च तक मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। होली के दिन भी कई हिस्सों में बारिश और...

नेशनल डेस्क : देश में मौसम का मिज़ाज 2026 में भी अलग अंदाज़ दिखा रहा है। मानसून 2025 में कई राज्यों में रिकॉर्ड बारिश देखने को मिली थी और इस साल भी कई राज्यों में अच्छी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिन यानि 3, 4 और 5 मार्च के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खास बात यह है कि होली के समय भी कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम

हिमाचल प्रदेश में 2025 के मानसून में अच्छी बारिश हुई थी और 2026 में भी राज्य में ठंड और बारिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 5 मार्च के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। होली के दिन भी बारिश का अलर्ट है, इसलिए लोग सावधानी बरतें।

केरल में मौसम

केरल में 2025 के मानसून के दौरान लगातार बारिश हुई थी, और 2026 में भी यह सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 3 से 5 मार्च तक राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। होली के दिन भी केरल में जमकर बादल बरसने की संभावना है।

अन्य राज्यों में मौसम

मौसम विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, माहे, कराईकल, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में 3 से 5 मार्च तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में भी इसी अवधि में बारिश की चेतावनी है।

होली पर बरतें सावधानी

इस अलर्ट के मद्देनजर लोगों को सलाह दी गई है कि होली के दिन बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल देखें और सुरक्षा के उपाय अपनाएं। पर्वतीय और नदियों के किनारे रहने वाले लोग खास सतर्क रहें। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण यातायात और पर्यटन प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोग अपने यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करने पर विचार करें। मार्च के पहले सप्ताह में देश के कई हिस्सों में बारिश का जोर रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, सुरक्षित स्थान पर रहने और मौसम अपडेट नियमित देखने की सलाह दी है।