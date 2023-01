जल्द क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ सकेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, PM मोदी ने CJI चंद्रचूड़ की तारीफ की

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के जोर देने की रविवार को सराहना की। "हाल ही में एक समारोह में सीजेआई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने क्षेत्रीय भाषाओं में SC के निर्णयों को उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने इसके लिए तकनीक के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है, जो कई लोगों की मदद करेगा। मोदी ने ट्विटर पर लिखा और मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सीजेआई के भाषण की प्रासंगिक क्लिप को साइट पर साझा किया।

At a recent function, the Hon’ble CJI Justice DY Chandrachud spoke of the need to work towards making SC judgments available in regional languages. He also suggested the use of technology for it. This is a laudatory thought, which will help many people, particularly youngsters. pic.twitter.com/JQTXCI9gw0 — Narendra Modi (@narendramodi) January 22, 2023