पटियाला और नाभा जेलों का औचक निरीक्षण

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 08:25 PM

surprise inspection of patiala and nabha jails

चंडीगढ़, 31 जनवरी:(अर्चना सेठी) पंजाब के ट्रांसपोर्ट एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज केंद्रीय जेल पटियाला और नाभा जेल का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेलों में चल रही गतिविधियों और कैदियों की भलाई का जायजा लिया।

केंद्रीय जेल पटियाला में, जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जेल फैक्टरी का दौरा करते हुए बंदियों के लिए चलाए जा रहे लंबे समय के आई.टी.आई. कोर्सों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वर्कशॉप का निरीक्षण किया और कैदियों तथा अंडरट्रायल कैदियों से प्रशिक्षण गतिविधियों के बारे में बातचीत की।

दौरे के दौरान, लालजीत सिंह भुल्लर ने जेल रसोई और भोजन सुविधाओं, मुफ्त कानूनी सहायता, इलाज और चिकित्सा सुविधाएं का भी निरीक्षण किया, कैदियों से उनकी रहन-सहन की स्थितियों के बारे में बातचीत करते हुए जेल अधिकारियों द्वारा प्रदान की जा रही समग्र सेवाओं का मूल्यांकन किया। जेल मंत्री ने सुविधाओं और भलाई उपायों की समीक्षा के लिए जेल में महिला वार्ड का भी दौरा किया।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कैदियों को भविष्य में किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल होने से बचने की सलाह देते हुए उनके पुनर्वास और भविष्य की बेहतर जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार कैदियों में सकारात्मक मूल्य-कौशल पैदा करने के लिए लगातार कार्यरत रहते हुए, पंजाब की जेलों को नशों से मुक्त रखने के लिए वचनबद्ध है।

जेल मंत्री ने अनुशासन बनाए रखने और सुधारवादी पहलों को बेहतर बनाने के लिए जेल प्रशासन के समर्पित प्रयासों की सराहना की। वापसी के दौरान जेल मंत्री ने मुलाकात क्षेत्र में कैदियों के रिश्तेदारों से बातचीत की और मुलाकात प्रक्रिया के बारे में मुलाकातियों से फीडबैक भी प्राप्त किया।

केंद्रीय जेल के सुपरिंटेंडेंट गुरचरण सिंह धालीवाल और नाभा जेल सुपरिंटेंडेंट इंदरजीत सिंह काहलों ने जेल मंत्री को प्रशासनिक उपायों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और जेल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।  

 

