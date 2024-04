फिल्म इंडस्ट्री से आई बड़ी खबर, 48 वर्षीय अभिनेता डेनियल बालाजी का हार्ट अटैक से निधन

नेशनल डेस्क: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई। मशहूर अभिनेता डेनियल बालाजी की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गय़ा। 48 वर्षीय तमिल अभिनेता डेनियल बालाजी का शुक्रवार रात को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस दुखद खबर के आने के बाद से उनके फैन्स और परिवारजन में शोक की लहर है।

जानकारी के मुताबिक, डेनियल को सीने में दर्द की शिकायत के बाद यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी दुखद मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेनियल बालाजी को शनिवार, 30 मार्च को पुरसाईवालकम में उनके आवास पर दफनाया जाएगा।

बालाजी ने लोकप्रिय तमिल डेली सोप ओपेरा चिथी में डेनियल का किरदार निभाते हुए टेलीविजन में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखते उन्होंने 2002 की तमिल रोमांटिक ड्रामा अप्रैल मधाथिल से अपनी शुरुआत की। वेट्टैयाडु विलायाडु, थंबी इन वाडा चेन्नई में अमुधन में अपनी भूमिकाओं के लिए उन्हें खूब सराहना मिली है।

