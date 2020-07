देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से बेपरवाह तमिलनाडु सरकार के ही मंत्री नियमों को ताक में रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही हैं। तमिलनाडु सरक

नेशनल डेस्कः देश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से बेपरवाह तमिलनाडु सरकार के ही मंत्री नियमों को ताक में रख रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही हैं। तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेल्लुर राजू कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा था। सेल्लुर राजू गुरुवार को कोरोना से ठीक होकर घर लौटे तो पार्टी कार्यकर्त्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।

#WATCH: Tamil Nadu Minister Sellur Raju who had recovered from #COVID19, was welcomed by All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) workers on returning to Madurai; social distancing norms flouted. (30/7) pic.twitter.com/VdhIcEk2LC