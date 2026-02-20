Wait is over! लॉन्च हुई Tata Punch EV Facelift, बस 26 मिनट में होगी चार्ज, जानिए कीमत और फीचर्स के बारे में

टाटा मोटर्स ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए लंबे समय के इंतजार को खत्म कर दिया है। कंपनी ने पंच ईवी के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत ₹9.69 लाख तय की गई है, जो टॉप मॉडल के लिए ₹12.59 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत नया BaaS (Battery as a Service) प्रोग्राम है, जिसके तहत ग्राहक बिना बैटरी खरीदे मात्र ₹6.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर Punch EV घर ले जा सकते हैं। डिटेल में जानते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है?

एक्सटीरियर

नई Punch EV का लुक अब काफी हद तक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक कार वाली खासियतों को बरकरार रखा गया है। नया फ्रंट लुक दिया है, जिसमें पूरी तरह से सील्ड ग्रिल और स्लिम LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार कनेक्टेड LED स्ट्रिप को हटा दिया गया है। लाइटिंग के लिए हेडलैंप क्लस्टर को बंपर में नीचे की तरफ लगाया गया है, जिसमें फॉग लैंप भी शामिल हैं।

इंटीरियर और फीचर्स

कार का केबिन अब पहले से ज्यादा प्रीमियम और तकनीकी रूप से एडवांस हो गया है। इसमें अब 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो बिल्कुल नए यूजर इंटरफेस पर चलता है। फीचर्स की बात करें तो केबिन में 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटीलेटेड फ्रंट सीटें (हवादार सीटें), वायरलेस चार्जर और 360-डिग्री कैमरा दिया है। सेफ्टी के लिए एक 'हाई-बीम अलर्ट' फीचर जोड़ा गया है, जो शहर के ट्रैफिक में ड्राइवर को हाई-बीम लाइट बंद करने के लिए सचेत करता है। वहीं पहली बार इसमें 4-लेवल रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जिससे सिंगल-पेडल ड्राइविंग आसान हो जाएगी।

वेरिएंट

यह अपडेट पिछले महीने लॉन्च हुई पेट्रोल-संचालित पंच फेसलिफ्ट के तुरंत बाद आया है। 2024 की शुरुआत में पहली बार लॉन्च होने के बाद, Punch EV को मिला यह पहला बड़ा अपडेट है। टाटा ने इसे 5 वेरिएंट्स Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S में पेश किया गया है।

कलर ऑप्शन

टाटा ने इसमें तीन नए रंग Bengal Rouge, Caramel और Fearless Yellow पेश किए हैं। इसके अलावा नियॉन येलो का विकल्प भी चर्चा में है।

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

टाटा ने इसके पावरट्रेन में भी बड़ा सुधार किया है: