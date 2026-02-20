Daily horoscope : आज इन राशियों को लेन-देन में बरतनी होगी सावधानी!
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Feb, 2026 07:50 AM
मेष : चूंकि सितारा उलझनों, झमेलों तथा पेचीदगियों वाला है, इसलिए कोई भी नया यत्न शुरू न करें क्योंकि उसके सिरे चढ़ने की आशा न होगी।
वृष: टीचिंग, कोचिंग, इंटीरियर डैकोरेशन, मैडीसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
मिथुन: सरकारी, गैर- सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग मेहरबान रहेंगे तथा आपकी बात ध्यान के साथ सुनेंगे।
कर्क: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।
सिंह : सेहत की संभाल रखनी सही रहेगी, नाप-तोल कर खान-पान करना चाहिए, न सफर करें और न उधारी में फंसें।
कन्या : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा अच्छी, कोशिशों, मनोरथों में कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल-सद्भाव बना रहेगा।
तुला: शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं, इसलिए उनका न तो लिहाज करें और न ही उनके प्रति सॉफ्ट कार्नर रखें।
वृश्चिक: संतान साथ देगी, आपके प्रति सॉफ्ट सपोर्टिव रुख रखेगी, यत्न करने पर आपकी प्लानिंग कुछ आगे बढ़ सकती है।
धनु : कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए बेहतर समय, मान-सम्मान, प्रभाव, दबदबा बना रहेगा।
मकर: किसी बड़े व्यक्ति की मदद लेने के लिए यदि आप उसे अपरोच करेंगे, तो वह आपको धीरज के साथ सुनेगा।
कुंभ: सितारा धन लाभ वाला, अर्थ दशा भी कंफर्टेबल रहेगी, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग फ्रूटफुल रहेगी।
मीन : कारोबारी दशा सुखद, सफलता साथ देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर शीत वस्तुएं एहतियात के साथ यूज करें।