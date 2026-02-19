भीषण सड़क हादसा: दक्षिण अफ्रीका में अनियंत्रित बस ने मचाई तबाही, 4 यात्रियों की मौत, 31 लोगों घायल

दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में बृहस्पतिवार को हुई एक बस दुर्घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इंटरनेशनल डेस्कः दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में बृहस्पतिवार को हुई एक बस दुर्घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रांतीय परिवहन मंत्री वायलेट मैथी के अनुसार, बस दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत से जिम्बाब्वे जा रही थी, तभी जिम्बाब्वे की सीमा के पास एन1 राजमार्ग पर वह अनियंत्रित हो कर एक खाई में जा गिरी।



मैथी ने सार्वजनिक प्रसारक एसएबीसी को बताया, "अभी तक हमें चार लोगों की मौत की पुष्टि होने की खबर मिली है, जबकि कुछ अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। जैसे ही हमें और आंकड़े मिलेंगे, हम आपको सूचित करेंगे।"



बस अभी भी यात्रियों के साथ खाई में फंसी हुई है। लिम्पोपो परिवहन विभाग ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना का कारण अभी पता नहीं चल सका है। यह दुर्घटना उसी क्षेत्र के आसपास हुई है जहां अक्टूबर में एक अन्य बस दुर्घटना में 42 लोगों की मौत हो गई थी।