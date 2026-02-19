Aaj Ka Good Luck (20th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Feb, 2026 07:00 AM
Aaj Ka Good Luck (20th February 2026) 20 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल: आज का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की विशेष स्थिति लिए हुए है। चंद्रमा की चाल भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगी, वहीं सूर्य आत्मबल बढ़ाएगा। ऐसे में हर राशि के लिए कुछ विशेष...
Aaj Ka Good Luck (20th February 2026) 20 फरवरी 2026 का गुडलक राशिफल: आज का दिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की विशेष स्थिति लिए हुए है। चंद्रमा की चाल भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करेगी, वहीं सूर्य आत्मबल बढ़ाएगा। ऐसे में हर राशि के लिए कुछ विशेष “गुडलक उपाय” अपनाना लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं 20 फरवरी 2026 के लिए 12 राशियों का लकी राशिफल और शुभ उपाय।
आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय
आज के दिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करें। जरूरतमंद को अन्न दान करना सभी राशियों के लिए शुभ रहेगा।
मेष राशि – लाल रंग से मिलेगा लाभ
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
गुडलक उपाय: सुबह हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
लकी रंग: लाल
लकी नंबर: 9
वृषभ राशि – धन लाभ के योग
आज आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है।
गुडलक उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जप करें।
लकी रंग: सफेद
लकी नंबर: 6
मिथुन राशि – करियर में प्रगति
नई योजनाएं सफल होंगी।
गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 5
कर्क राशि – पारिवारिक सुख
घर में शांति बनी रहेगी।
गुडलक उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें।
लकी रंग: क्रीम
लकी नंबर: 2
सिंह राशि – पद और प्रतिष्ठा
आज मान-सम्मान बढ़ेगा।
गुडलक उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
लकी रंग: सुनहरा
लकी नंबर: 1
कन्या राशि – स्वास्थ्य में सुधार
पुरानी चिंता दूर होगी।
गुडलक उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
लकी रंग: हरा
लकी नंबर: 7
तुला राशि – प्रेम और संतुलन
रिश्तों में मधुरता आएगी।
गुडलक उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
लकी रंग: गुलाबी
लकी नंबर: 6
वृश्चिक राशि – साहस और सफलता
रुके काम पूरे होंगे।
गुडलक उपाय: मंगलवार को गुड़ और चना दान करें।
लकी रंग: मरून
लकी नंबर: 8
धनु राशि – भाग्य का साथ
यात्रा से लाभ होगा।
गुडलक उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और बृहस्पति मंत्र का जप करें।
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
मकर राशि – कार्यक्षेत्र में मजबूती
नए अवसर मिलेंगे।
गुडलक उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें।
लकी रंग: नीला
लकी नंबर: 8
कुंभ राशि – रचनात्मक सफलता
नई सोच लाभ दिलाएगी।
गुडलक उपाय: जरूरतमंद को काला वस्त्र दान करें।
लकी रंग: आसमानी
लकी नंबर: 4
मीन राशि – आध्यात्मिक उन्नति
मन शांत रहेगा।
गुडलक उपाय: पीले वस्त्र पहनें और विष्णु भगवान की पूजा करें।
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3