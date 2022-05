तेलंगाना के सीएम KCR ने पूर्व पीएम देवगौड़ा से की मुलाकात, पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कही ये बड़ी बात

नेशनल डेस्क: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बृहस्पतिवार को यहां जनता दल (सेक्युलर) के प्रमुख एच डी देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राव, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें वर्षोत्सव में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद यात्रा से कुछ घंटे पहले बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। गौड़ा के पद्मनाभनगर स्थित आवास पर बैठक के दौरान गौड़ा के बेटे और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी और पोते निखिल कुमारस्वामी भी मौजूद थे।

Telangana CM K Chandrashekar Rao meets former Prime Minister HD Deve Gowda & his son, HD Kumaraswamy, at his residence in Bengaluru.



CM KCR was received by HD Kumaraswamy in Bengaluru. pic.twitter.com/b3tKfFg77I