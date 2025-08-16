Mahindra Scorpio Classic खरीदने वाले ग्राहकों की लग गई लॉटरी, कंपनी ने दे रही भारी डिस्काउंट

अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त 2025 का महीना आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। कंपनी इस महीने अपनी पॉपुलर एसयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर कुल ₹70,000 तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है।

नेशनल डेस्क : अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अगस्त 2025 का महीना आपके लिए बेहतरीन मौका लेकर आया है। कंपनी इस महीने अपनी पॉपुलर एसयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर कुल ₹70,000 तक का बड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और एक्सेसरीज़ पर छूट शामिल है, जिससे यह एसयूवी और भी किफायती हो जाती है।

कीमत

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत ₹13.77 लाख से शुरू होकर ₹17.72 लाख तक जाती है। इस डिस्काउंट के बाद ग्राहकों को काफी बचत होगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि डिस्काउंट की राशि वेरिएंट और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। दिल्ली में इस कार की ऑन-रोड कीमत लगभग ₹16 लाख के करीब है।

फीचर्स-

फीचर्स की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक में कई आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसमें एक बड़ा 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-टोन ब्लैक थीम, लेदर से लिपटा स्टीयरिंग व्हील और हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

दमदार इंजन और सुरक्षा

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में एक पावरफुल 2.2-लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जिसे कंपनी ने "GEN-2 mHawk" नाम दिया है। यह इंजन 132 हॉर्सपावर की शक्ति और 300 एनएम का टॉर्क देता है, जिसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस (ABS) और स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, कार में क्रूज कंट्रोल, एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी मिलती हैं। इसमें 460 लीटर का बूट स्पेस और 60 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक भी है।