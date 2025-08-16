वाजपेयी जी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा देश: PM मोदी

Edited By Palak Chopra,Updated: 16 Aug, 2025 10:13 AM
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सातवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी का राष्ट्रनिर्माण के प्रति समर्पण और सेवा भाव आज भी सभी को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में मोदी ने लिखा, "पूरे देशवासियों की ओर से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के समग्र विकास के प्रति उनका योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहेगा।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके स्मारक 'सदैव अटल' पर पहुंचकर उन्हें नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और तीन बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल 1996 में केवल 13 दिनों का रहा। इसके बाद, उन्होंने 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और लगभग 13 महीने तक यह दायित्व निभाया। वर्ष 1999 में वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। वाजपेयी पहले ऐसे गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। उन्हें आर्थिक सुधारों को गति देने और भारत के विकास की दिशा तय करने का श्रेय दिया जाता है।