Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | रेलवे स्टेशन पर हादसा, प्लेटफॉर्म पर निर्माणाधीन छत गिरने से मचा हड़कंप, कई ट्रेनें प्रभावित

रेलवे स्टेशन पर हादसा, प्लेटफॉर्म पर निर्माणाधीन छत गिरने से मचा हड़कंप, कई ट्रेनें प्रभावित

Edited By Updated: 27 Aug, 2025 06:14 PM

there was a commotion due to the collapse of the roof of the railway station

कटक रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम बड़ा हादसा होते-होते बच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के ऊपर बन रही छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय स्टेशन पर मौजूद यात्री और कामगार घबरा गए और इधर-उधर दौड़ने लगे।

नेशनल डेस्क: कटक रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम बड़ा हादसा होते-होते बच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के ऊपर बन रही छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय स्टेशन पर मौजूद यात्री और कामगार घबरा गए और इधर-उधर दौड़ने लगे। रेलवे अधिकारियों ने राहत की बात बताते हुए कहा कि हादसे में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी गई हैं, और ट्रैक से मलबा हटाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है।

हादसा कब और कैसे हुआ?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाम करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। स्टेशन पर बन रही नई छत और एक पुरानी दीवार का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे मलबा सीधे प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इस कारण ट्रेन मूवमेंट रोकना पड़ा और कुछ गाड़ियां देरी से चल रही हैं। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

राहत कार्य और सेवा बहाली की कोशिश

रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी कि हादसे के तुरंत बाद राहत कार्य शुरू कर दिया गया। करीब 45 मिनट में ट्रैक को पूरी तरह साफ कर ट्रेन सेवाएं बहाल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान रेलवे यात्रियों से संयम और सहयोग बनाए रखने की अपील कर रहा है।

जांच के आदेश और सुरक्षा का वादा

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हादसा निर्माण कार्य के दौरान हुआ है।अब यह जांच की जा रही है कि क्या सुरक्षा मानकों में कोई लापरवाही हुई थी। रेलवे प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए निर्माण कार्यों की निगरानी और सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाएगा।

और ये भी पढ़े

यात्रियों के लिए जरूरी सूचना

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन की अपडेट जानकारी अवश्य लें और जरूरी सावधानियां बरतें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!