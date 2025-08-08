रक्षाबंधन से पहले दिल्ली में लगा भारी जाम, घंटों जाम में फंसे लोग... Ambulance को भी नहीं मिला रास्ता

रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले गुरुवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बाजारों में भीड़ और दफ्तर से घर लौटते लोगों की वजह से राजधानी की सड़कों पर लंबी कतारें लग गईं। कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, तो कुछ स्थानों पर...

नेशनल डेस्क: रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले गुरुवार शाम दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। बाजारों में भीड़ और दफ्तर से घर लौटते लोगों की वजह से राजधानी की सड़कों पर लंबी कतारें लग गईं। कई जगहों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, तो कुछ स्थानों पर पूरी तरह से थम गईं। यहीं नहीं भारी जाम के कारण एंम्बुलेंस भी कई घंटे तक जाम में फंसी रही।

सोशल मीडिया पर लोगों ने बयां किया दर्द

जाम से परेशान लोगों ने सोशल मीडिया (एक्स - पहले ट्विटर) पर अपनी परेशानियां साझा कीं।

एक यूजर ने लिखा कि आउटर रिंग रोड पर 7 किलोमीटर का सफर तय करने में एक घंटे से ज्यादा लग रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि वहां ट्रैफिक को संभालने के लिए कोई अधिकारी मौजूद नहीं है।

एक अन्य यूजर ने कहा कि हस्तसाल गांव रोड पर इतना जाम है कि एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहन भी फंस गए हैं।

मानस मार्ग के टी-पॉइंट, जीसस एंड मैरी कॉलेज के बाहर भी भारी जाम की सूचना मिली।

एक व्यक्ति ने बताया कि वह गाजीपुर रोड पर धर्मशील अस्पताल के पास पिछले एक घंटे से ज्यादा समय से जाम में फंसे हुए हैं।

ट्रैफिक पुलिस की प्रतिक्रिया

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर कुछ शिकायतों का जवाब दिया और संबंधित इलाकों के ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मौके पर भेजने की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके।

रक्षाबंधन और भीड़ का असर

9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में लोग बाजारों में राखी, मिठाइयों और उपहारों की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं। वहीं, दिल्ली और आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोग भी त्योहार मनाने के लिए अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिससे ट्रैफिक का दबाव और बढ़ गया है।