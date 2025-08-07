अगस्त में Renault की इन गाड़ियों पर मिल रहा है महाबचत का ऑफर, कंपनी दे रही है बंपर डिस्काउंट

Edited By Radhika,Updated: 07 Aug, 2025 04:14 PM

नेशनल डेस्क: अगर आप इस महीने नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। पॉपुलर कार निर्माता Renault अगस्त में अपनी कई गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दे रही है। ग्राहकों को इन गाड़ियों पर को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस मिलाकर कुल ₹90,000 तक का फायदा मिल सकता है। डिटेल में जानते हैं कि कौन सी गाड़ियों पर डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Renault Kiger

Renault की कॉम्पैक्ट एसयूवी Kiger पर इस महीने सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है। ग्राहकों को इस गाड़ी पर कुल ₹90,000 तक का फायदा हो सकता है।

कैश डिस्काउंट: ₹40,000

एक्सचेंज और कॉर्पोरेट बोनस: ₹50,000

Renault Triber

न्यू जेनरेशन Renault Triber पर भी ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस 7-सीटर एमपीवी पर कुल ₹45,000 तक का फायदा उठाया जा सकता है, जो एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस के रूप में है। वही Triber के पुराने मॉडल पर कुल ₹80,000 तक का फायदा मिलेगा, जिसमें ₹35,000 का सीधा कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

Renault Kwid

Renault की लोकप्रिय हैचबैक Kwid पर भी आकर्षक ऑफर हैं। इस महीने ग्राहकों को Kwid पर कुल ₹65,000 तक का फायदा मिल सकता है।