दहेज उत्पीड़न के तंग आकर महिला ने बेटों संग मिलकर उठाया ये खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

नेशनल डेस्क : यूपी के बाराबंकी जिले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कोठी थाना क्षेत्र के बीबियापुर घाट पर 27 वर्षीय मिथिलेश कुमारी यादव ने अपने दो बेटों, 6 साल के अभय और 4 साल के अंश के साथ नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह दहेज की मांग और घरेलू प्रताड़ना से परेशान थी।

तेज बारिश में बच्चों के साथ नदी में कूदी

स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार सुबह तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान मिथिलेश अपने दोनों बच्चों को लेकर घाट पर पहुंची और अचानक नदी में कूद गई। उस समय नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था, जिससे तीनों को बचाना मुश्किल हो गया। खबर मिलते ही पुलिस और गोताखोर पहुंचे। कई घंटों की कोशिश के बाद तीनों के शव बाहर निकाले गए।

आत्महत्या से पहले भेजा सुसाइड नोट

पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले मिथिलेश ने बाराबंकी के SP को एक सुसाइड नोट भेजा था। इस पत्र में उसने अपने सास-ससुर और देवर पर 2 लाख रुपये और जेवर की मांग करने, तथा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाए। उसने लिखा कि पहले भी वह पैसे और जेवर दे चुकी है, लेकिन ससुराल वालों का रवैया नहीं बदला।

पति की मौत के बाद की थी देवर से शादी

मिथिलेश की जिंदगी में पहले भी दर्दनाक मोड़ आया था। पति की मौत के बाद उसने अपने देवर से शादी की, लेकिन शादी के बाद भी हालात सुधरे नहीं। सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसे लगातार अपमानित किया जाता है और हिंसा सहनी पड़ती है। इसी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट को सबूत के रूप में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।