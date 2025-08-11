PM Modi Zelenskyy Talk: जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, शांति प्रयासों के समर्थन का जताया आभार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने...

नेशनल डेस्क: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री का अपने देश के प्रति गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभार जताया।

जेलेंस्की ने बातचीत में बताया कि रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों और गांवों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कल ज़ापोरिज्जिया के बस अड्डे पर हुए रूसी बमबारी का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला उस समय हुआ है जब युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि युद्धविराम के लिए तत्परता दिखाने की बजाय रूस कब्जा और हत्याएं जारी रख रहा है।

Glad to speak with President Zelenskyy and hear his perspectives on recent developments. I conveyed India’s consistent position on the need for an early and peaceful resolution of the conflict. India remains committed to making every possible contribution in this regard, as well… — Narendra Modi (@narendramodi) August 11, 2025

भारत कर रहा शांति प्रयासों का समर्थन

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमति है कि यूक्रेन से संबंधित हर निर्णय में यूक्रेन की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता को कम करने के लिए रूसी ऊर्जा, खासकर तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रभाव डालने वाले सभी नेताओं को इस दिशा में मजबूत संदेश देना चाहिए। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत बैठक करने और यात्रा संबंधी आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी सहमति जताई।



I had a long conversation with the Prime Minister of India @narendramodi. We discussed in detail all important issues – both of our bilateral cooperation and the overall diplomatic situation. I am grateful to the Prime Minister for his warm words of support for our people.



I… pic.twitter.com/Lx9b3sMAbb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025

रूस के हमले जारी

वहीं, दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के निजनी नोवगोरोद शहर में दो औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हुए हैं। ये हमले अमेरिका के अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रस्तावित शिखर वार्ता से पहले हुए हैं। इस वार्ता में पुतिन ट्रंप को रूस के हित में एक शांति समझौते के लिए राजी करने का प्रयास करेंगे।