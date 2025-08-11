Main Menu

PM Modi Zelenskyy Talk: जेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बात, शांति प्रयासों के समर्थन का जताया आभार

Edited By Shubham Anand,Updated: 11 Aug, 2025 08:58 PM

ukraine president zelenskyy calls pm modi discusses russia ukraine conflict

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने...

नेशनल डेस्क: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर लंबी बातचीत की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री का अपने देश के प्रति गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभार जताया।

जेलेंस्की ने बातचीत में बताया कि रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों और गांवों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से कल ज़ापोरिज्जिया के बस अड्डे पर हुए रूसी बमबारी का जिक्र किया, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला उस समय हुआ है जब युद्ध को समाप्त करने की कूटनीतिक संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि युद्धविराम के लिए तत्परता दिखाने की बजाय रूस कब्जा और हत्याएं जारी रख रहा है।

भारत कर रहा शांति प्रयासों का समर्थन

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और इस बात पर सहमति है कि यूक्रेन से संबंधित हर निर्णय में यूक्रेन की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता को कम करने के लिए रूसी ऊर्जा, खासकर तेल के निर्यात को सीमित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रभाव डालने वाले सभी नेताओं को इस दिशा में मजबूत संदेश देना चाहिए। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान व्यक्तिगत बैठक करने और यात्रा संबंधी आदान-प्रदान बढ़ाने पर भी सहमति जताई।
 

रूस के हमले जारी

वहीं, दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के निजनी नोवगोरोद शहर में दो औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हुए हैं। ये हमले अमेरिका के अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रस्तावित शिखर वार्ता से पहले हुए हैं। इस वार्ता में पुतिन ट्रंप को रूस के हित में एक शांति समझौते के लिए राजी करने का प्रयास करेंगे।

