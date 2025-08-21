स्कूल में खूनी खेल, लंच बाॅक्स में छुपाकर लाया तमंचा, 9वीं के छात्र ने टीचर को मारी गोली, क्लास में थप्पड़ मारे जाने से था नाराज

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य के शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने शिक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र अपने लंच...

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे राज्य के शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने शिक्षक पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्र अपने लंच बॉक्स में अवैध हथियार (तमंचा) छिपाकर स्कूल लाया और मौका पाते ही क्लासरूम में टीचर को गोली मार दी।

क्या है पूरा मामला?

घटना ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर इलाके की है, जहां स्थित एक स्कूल में पढ़ने वाला नौंवी कक्षा का छात्र, किसी निजी रंजिश को लेकर अपने ही शिक्षक पर गोली चला बैठा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारे जाने से बेहद नाराज था और इसी बात का बदला लेने के इरादे से वह अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल पहुंचा। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

आरोपी छात्र हिरासत में

हमले के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र तक हथियार कैसे पहुंचा और क्या इसके पीछे किसी अन्य की भूमिका है।

शिक्षकों का आक्रोश, कई स्कूल बंद

घटना के विरोध में शिक्षा जगत में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। CBSE से जुड़े कई शिक्षकों ने घटना के विरोध में हड़ताल का ऐलान किया है। इसके साथ ही, कुछ स्थानों पर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।

स्कूलों में बढ़ती हिंसा बनी चिंता का विषय

यह घटना कोई पहली नहीं है जब स्कूल में छात्रों द्वारा हिंसक हमला किया गया हो। हाल ही में अहमदाबाद के एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी एक छात्र द्वारा पानी की बोतल में चाकू छिपाकर लाने और हमले का मामला सामने आया था।

