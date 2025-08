एक नहीं... इन 3 जगहों पर फटा बादल, लापता हुए 10 जवान, जानिए कब-क्या हुआ

नेशनल डेस्क : उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में मंगलवार को प्रकृति ने विकराल रूप धारण कर लिया, जब धराली गांव समेत तीन अलग-अलग स्थानों पर बादल फटने की घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी। इस आपदा में न केवल जानमाल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि भारतीय सेना के शिविर को भी नुकसान पहुंचा है। दर्जनों लोग लापता हैं, और अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

आपदा के बाद गंगोत्री धाम का सड़क संपर्क टूट गया है, जबकि राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की विशेष समिति गठित कर आपदा प्रबंधन को मजबूत किया है।



धराली समेत इन तीन जगहों पर फटा बादल

उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में मंगलवार को प्राकृतिक आपदा ने विकराल रूप ले लिया, जब अलग-अलग तीन जगहों पर बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गईं। इन हादसों ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और जानमाल के बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

1. पहली घटना दोपहर लगभग 1:00 बजे हर्षिल के पास स्थित धराली गांव में हुई, जहां बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और क्षेत्र में भारी तबाही मच गई।

2. दूसरी घटना दोपहर 3:00 बजे हर्षिल और गंगनानी के बीच सुक्की टॉप के पास हुई, जिससे क्षेत्र में भारी जलप्रवाह और मलबा बहने की स्थिति बन गई।

3. तीसरी घटना उसी दिन अपराह्न करीब 3:30 बजे हर्षिल के पास भारतीय सेना के कैंप क्षेत्र में हुई, जिससे सेना के कैंप को भी नुकसान पहुंचने की खबर है।



सेना के कैंप को पहुंचा भारी नुकसान

भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया, "उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना में निचले हर्षिल क्षेत्र में एक शिविर से 8-10 भारतीय सेना के जवान लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना में अपने ही लोगों के लापता होने के बावजूद, भारतीय सेना के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं।"

Uttarkashi cloudburst incident | 8-10 Indian Army soldiers are reported missing in the lower Harsil area from a camp. Despite its own people missing in the incident, Indian Army troops are engaged in relief operations: Indian Army officials pic.twitter.com/aV7lPDMui3