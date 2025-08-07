Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Vande Bharat Train:  माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन,  11 अगस्त से शुरू, देखें Stoppages और Time Table

Vande Bharat Train:  माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन,  11 अगस्त से शुरू, देखें Stoppages और Time Table

Edited By Anu Malhotra,Updated: 07 Aug, 2025 09:24 AM

vande bharat express jammu amritsar jalandhar mata vaishno devi

भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा अब जम्मू-कश्मीर और पंजाब के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए तैयार है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच चलने वाली इस हाई-स्पीड ट्रेन का उद्घाटन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा...

नेशनल डेस्क:  भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा अब जम्मू-कश्मीर और पंजाब के दो प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए तैयार है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा और अमृतसर के बीच चलने वाली इस हाई-स्पीड ट्रेन का उद्घाटन 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह ट्रेन जम्मू-पठानकोट-जालंधर-व्यास रूट से होकर चलेगी, जिससे यात्रियों को तीव्र और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

कब से शुरू होगी सेवा?
इस वंदे भारत ट्रेन की नियमित सेवा 11 अगस्त से शुरू होगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी, जबकि मंगलवार को इसका संचालन नहीं होगा। ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में किया जाएगा।

स्टॉपेज और टाइम टेबल की जानकारी?
फिलहाल इस ट्रेन का पूरा टाइम टेबल और रुकने वाले स्टेशनों की सूची रेलवे द्वारा जारी नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि यह ट्रेन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और जल्द ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को योजना बनाने में आसानी हो।

लंबे समय से थी मांग
कटरा और अमृतसर के बीच सीधी ट्रेन सेवा की मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे। साल 2016 में एक AC ट्रेन इस रूट पर चलाई गई थी, लेकिन उचित नीति के अभाव में उसे बंद करना पड़ा। अब वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए इस बहुप्रतीक्षित रूट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा।

पहले भी शुरू हुई थी वंदे भारत
गौरतलब है कि 6 जनवरी 2024 को अमृतसर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, जिसे यात्रियों से अच्छा प्रतिसाद मिला। अब अमृतसर से कटरा की नई ट्रेन धार्मिक यात्रियों के लिए एक और सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आएगी। रेलवे मंत्रालय का मानना है कि इस ट्रेन से श्रद्धालुओं की यात्रा तेज और सहज होगी, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। जल्द ही इसकी बुकिंग और विस्तृत शेड्यूल की घोषणा भी की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!