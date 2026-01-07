Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | विक्की-कटरीना ने रखा बेटे का बेहद खास नाम, साथ ही शेयर की पहली झलक

विक्की-कटरीना ने रखा बेटे का बेहद खास नाम, साथ ही शेयर की पहली झलक

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 05:19 PM

vicky katrina gave a very special name to their son

बॉवीवुड एक्टर्स विक्की और कटरीना के घर 7 नवंबर 2025 को बेटे ने जन्म लिया। बी- टाउन के न्यू मॉम- डैड ने अभी तक अपने बेटे को लाइमलाइट से दूर रखा। कपल ने अब अपने न्यू बॉर्न बेबी की इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए नाम भी शेयर किया है। विक्की और...

नेशनल डेस्क: बॉवीवुड एक्टर्स विक्की और कटरीना के घर 7 नवंबर 2025 को बेटे ने जन्म लिया। बी- टाउन के न्यू मॉम- डैड ने अभी तक अपने बेटे को लाइमलाइट से दूर रखा। कपल ने अब अपने न्यू बॉर्न बेबी की इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए नाम भी शेयर किया है। विक्की और कटरीना ने अपने बेटे का नाम विहान रखा है।

<

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

>

और ये भी पढ़े

क्या है 'विहान' नाम का खास मतलब?

कपल ने अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' रखा है। संस्कृत में 'विहान' का अर्थ होता है 'सुबह की पहली किरण' या 'एक नई शुरुआत'। कटरीना और विक्की ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा "हमारी रोशनी की किरण... हमारी दुआएं कबूल हो गईं। एक पल में हमारी दुनिया बदल गई। शब्दों से परे सिर्फ कृतज्ञता।"

बॉलीवुड हस्तियों ने लुटाया प्यार

विहान के नाम का खुलासा होते ही बॉलीवुड सेलेब्स ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया है। परिणीति चोपड़ा, दीया मिर्जा, भूमि पेडनेकर और अहाना कुमरा जैसे सितारों ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाया है। विक्की कौशल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और वह इस नए सफर का हर पल आनंद ले रहे हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!