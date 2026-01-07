विक्की-कटरीना ने रखा बेटे का बेहद खास नाम, साथ ही शेयर की पहली झलक

Edited By Radhika, Updated: 07 Jan, 2026 05:19 PM

नेशनल डेस्क: बॉवीवुड एक्टर्स विक्की और कटरीना के घर 7 नवंबर 2025 को बेटे ने जन्म लिया। बी- टाउन के न्यू मॉम- डैड ने अभी तक अपने बेटे को लाइमलाइट से दूर रखा। कपल ने अब अपने न्यू बॉर्न बेबी की इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए नाम भी शेयर किया है। विक्की और कटरीना ने अपने बेटे का नाम विहान रखा है।

क्या है 'विहान' नाम का खास मतलब?

कपल ने अपने बेटे का नाम 'विहान कौशल' रखा है। संस्कृत में 'विहान' का अर्थ होता है 'सुबह की पहली किरण' या 'एक नई शुरुआत'। कटरीना और विक्की ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा "हमारी रोशनी की किरण... हमारी दुआएं कबूल हो गईं। एक पल में हमारी दुनिया बदल गई। शब्दों से परे सिर्फ कृतज्ञता।"

बॉलीवुड हस्तियों ने लुटाया प्यार

विहान के नाम का खुलासा होते ही बॉलीवुड सेलेब्स ने कपल को बधाइयां देना शुरू कर दिया है। परिणीति चोपड़ा, दीया मिर्जा, भूमि पेडनेकर और अहाना कुमरा जैसे सितारों ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाया है। विक्की कौशल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि पिता बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और वह इस नए सफर का हर पल आनंद ले रहे हैं।