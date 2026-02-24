Main Menu

यश चोपड़ा फाउंडेशन  ने ‘साथी प्रोग्राम 2026’ की शुरुआत के साथ कल्याणकारी पहलों का विस्तार किया

24 Feb, 2026

yash chopra foundation initiatives saathi programme 2026

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यश चोपड़ा फाउंडेशन  (YCF), जो यश राज फिल्म्स की परोपकारी शाखा है, ने अपने साथी प्रोग्राम के शुभारंभ की घोषणा की है। यह एक वर्ष-भर चलने वाली कल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य फिल्म उद्योग से जुड़े कामगारों और उनके परिवारों को निरंतर और संरचित सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम एक-बार की राहत से आगे बढ़ते हुए, पूरे वर्ष बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है।

2026 में यह कार्यक्रम पंजीकृत फिल्म उद्योग कामगारों और उनके परिवारों को सहयोग प्रदान करेगा। इस पहल के तहत मासिक घरेलू सहायता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करना, दवाओं और आवश्यक जाँचों सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना, बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए सहायता, तथा वार्षिक पैतृक स्थान यात्रा सहित आवश्यक यात्रा सहयोग शामिल है। सेवानिवृत्त फिल्म कर्मियों (60 वर्ष और उससे अधिक) और दिव्यांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह मानते हुए कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें अधिक होती हैं और आय के अवसर सीमित होते हैं।

साथी प्रोग्राम के लिए पात्रता में मान्यता प्राप्त यूनियनों से पंजीकृत सक्रिय फिल्म उद्योग कर्मी, कम आय वाले परिवार, स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों वाले परिवार, तथा निरंतर स्वास्थ्य और चिकित्सकीय आवश्यकताओं का सामना कर रहे वरिष्ठ कर्मी शामिल हैं।

साथी प्रोग्राम 2026 में वर्ष-भर की सहायता को और सशक्त बनाने के लिए कई नए सुधार पेश किए गए हैं। इनमें प्रति लाभार्थी वार्षिक सहायता राशि में वृद्धि, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के लिए लचीली लाभ संरचना, जाँच और उपचार तक बेहतर पहुँच के लिए विस्तारित स्वास्थ्य प्राथमिकता, तथा लाभों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरल डिजिटल वितरण प्रणालियाँ शामिल हैं।

साथी प्रोग्राम 2026 के माध्यम से यश चोपड़ा फाउंडेशन भारतीय सिनेमा को पर्दे के पीछे से मज़बूती देने वाले कर्मियों और उनके परिवारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है, और उन्हें गरिमा-केंद्रित, निरंतर सहयोग प्रदान करता है। साथी प्रोग्राम 2026 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए yashrajfilms.com/ycf पर जाएँ।

