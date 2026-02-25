लव एंड वॉर’ पर संजय लीला भंसाली का बड़ा इशारा, बोले - 'कुछ खास...'

Sanjay Leela Bhansali को भारतीय सिनेमा के सबसे विजनरी और भव्यता के लिए मशहूर डायरेक्टर्स में गिना जाता है। अपनी फिल्मों के ग्रैंड सेट्स, गहराई से लिखी भावनात्मक कहानियों और शानदार म्यूजिक के जरिए उन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Sanjay Leela Bhansali को भारतीय सिनेमा के सबसे विजनरी और भव्यता के लिए मशहूर डायरेक्टर्स में गिना जाता है। अपनी फिल्मों के ग्रैंड सेट्स, गहराई से लिखी भावनात्मक कहानियों और शानदार म्यूजिक के जरिए उन्होंने इंडियन सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाई है। अब वह अपने करियर के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक ‘लव एंड वॉर’ पर काम कर रहे हैं। इस ग्रैंड हिस्टोरिकल ड्रामा में पहली बार Alia Bhatt, Ranbir Kapoor और Vicky Kaushal एक साथ लीड रोल में नजर आएंगे। यह कास्टिंग ही फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह पैदा कर चुकी है।

जन्मदिन पर भी सेट पर डूबे रहे भंसाली

दिलचस्प बात यह है कि अपने जन्मदिन के दिन भी भंसाली ने किसी जश्न की बजाय फिल्म के सेट पर रहना चुना। उन्होंने कहा, 'काम ही वो चीज है जिससे मेरी पहचान बनती है। जब मेरे पास काम नहीं होता, तो मुझे खुद की कोई वैल्यू महसूस नहीं होती। एक आर्टिस्ट के तौर पर अब मैं पहले से ज्यादा निडर हो गया हूं और रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आज मैं 5 या 10 साल पहले के मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। मैं हर दिन करीब 20 घंटे काम करता हूं और मुझे इसमें मजा आ रहा है।' उनका यह बयान साफ करता है कि ‘लव एंड वॉर’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनके लिए एक पैशन प्रोजेक्ट है।

दो भव्य म्यूजिकल सीक्वेंस ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

हाल ही में भंसाली ने ‘लव एंड वॉर’ के लिए दो बड़े म्यूजिकल सीक्वेंस शूट किए हैं। अपनी ग्रैंड विजुअल स्टोरीटेलिंग के लिए मशहूर भंसाली ने इन गानों में शानदार कोरियोग्राफी, दमदार मूवमेंट्स और बिल्कुल नई स्टेजिंग सुनिश्चित की है। बताया जा रहा है कि ये गाने सिर्फ विजुअल स्पेक्टेकल नहीं होंगे, बल्कि फिल्म की वॉर-एरा लव ट्रायंगल की इमोशनल कहानी से गहराई से जुड़े होंगे।

ऐतिहासिक बनने जा रहा है यह कोलैबोरेशन

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे पावरहाउस कलाकारों के साथ भंसाली का यह कोलैबोरेशन अभी से इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन भंसाली का एक बयान सबका ध्यान खींच रहा है- 'मैं यहां कुछ खास करने की कोशिश कर रहा हूं।' उनके इस संकेत ने दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘लव एंड वॉर’ बड़े पर्दे पर किस तरह इतिहास रचती है।