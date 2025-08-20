हाईकोर्ट से लेकर PGI तक जलभराव, गाड़ियां डूबीं; चंडीगढ़ में भारी बारिश का कहर

पंजाब के चंडीगढ़ में मंगलवार दोपहर बाद शहर में अचानक बदले मौसम ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दीं। करीब दो घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ‘सिटी ब्यूटीफुल’ की तस्वीर ही बिगाड़ दी। इस दौरान 40 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कें तालाब बन गईं, और...

नेशनल डेस्क: पंजाब के चंडीगढ़ में मंगलवार दोपहर बाद शहर में अचानक बदले मौसम ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दीं। करीब दो घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने ‘सिटी ब्यूटीफुल’ की तस्वीर ही बिगाड़ दी। इस दौरान 40 मिमी से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे सड़कें तालाब बन गईं, और सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।



जलभराव से गाड़ियां बंद, कई जगहों पर ट्रैफिक रुक गया और वीआईपी सेक्टरों तक में पानी भर गया। सेक्टर-16 के रोज गार्डन में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई पौधे बह गए और लैंडस्केप को भारी नुकसान पहुंचा।



पंजाब कला भवन की पार्किंग में पानी भर गया, वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ियां डूबती नजर आईं। मनसा देवी मंदिर की ओर जाने वाला अंडरपास पूरी तरह जलमग्न रहा, जहां से कोई भी वाहन निकल नहीं सका।



वार्डों और कमरों में घुसा पानी

सबसे गंभीर हालात पीजीआई के नेहरू ब्लॉक में देखे गए, जहां पानी वार्डों और कमरों में घुस गया। कमरा नंबर 8 और 9 में जलभराव से एक्स-रे मशीनें बंद हो गईं, जिससे इलाज के लिए आए मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा।



घरों और दुकानों में भी भरा पानी

बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। कॉलोनियों की गलियां, वीआईपी सेक्टर जैसे सेक्टर 15, 22, 33 और 35 भी पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में पानी भरने से लोगों का सामान भी खराब हुआ। स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चंडीगढ़ को 'स्मार्ट सिटी' कहा जाता है, लेकिन हर साल कुछ घंटों की बारिश में ही पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। लोगों ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि मानसून से पहले सफाई और ड्रेनेज की व्यवस्था सिर्फ कागजों पर होती है, जमीनी हकीकत हर बार पानी में बह जाती है।





