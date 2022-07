ED की लगातार पूछताछ से छूटे अर्पिता मुखर्जी के पसीने, अस्पताल में बेहोश होकर गिरी, फूट-फूटकर रोई

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल एसएससी स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अर्पिता मुखर्जी के एक और घर में रेड मार कर करीब 27.9 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है। वहीं इस बीच ईडी की पूछताछ और लगातार हो रही जांच से परेशान होकर बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी बुरी तरह टूट गई है। दरअसल, जब गुरूवार को अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया तो इस दौरान वे बेहोश होकर गिर गईं जिससे उनके पैर में चोट भी आई है इतना ही नहीं अर्पिता गिरने के बाद फूट फूट कर रोने लगीं। दरअसल, कोर्ट के आदेश पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप होना है।

बता दें कि अर्पिता के घर के ईडी की छापेमारी में अब तक 49 करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं। ईडी अधिकारियों ने बुधवार को दक्षिण कोलकाता के राजदांगा और उत्तरी कोलकाता के बेलघरिया में विभिन्न ठिकानों पर छापे मारे थे। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान मुखर्जी ने ईडी को इन संपत्तियों की जानकारी दी है। ईडी अधिकारियों को बेलघरिया के रथतला इलाके में दो फ्लैट्स में घुसने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी चाभियां नहीं मिली थी।

Cash of Rs 27.9 crores in cash, gold, and jewellery worth Rs 4.31 crores has been recovered till now from the residence of Arpita Mukherjee, a close aide of West Bengal Minister Partha Chatterjee: Sources pic.twitter.com/ZWJuccciw8 — ANI (@ANI) July 28, 2022