किम जोंग उन की सीधी परमाणु धमकी: खतरा हुआ तो पूरा मिटा देंगे दक्षिण कोरिया !  अमेरिका के लिए दिया खुला संकेत

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 12:00 PM

north korea s kim jong un warns south korea says us should end hostility

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वे दक्षिण कोरिया को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना खुली रखी, लेकिन सियोल के साथ संवाद से फिर इनकार किया है।

International Desk:  उत्तर कोरिया के नेता Kim Jong Un ने चेतावनी दी है कि यदि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो परमाणु-संपन्न उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को “पूरी तरह से मिटा” सकता है। यह बयान सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक के समापन के दौरान दिया गया, जिसकी जानकारी आधिकारिक समाचार एजेंसी Korean Central News Agency (KCNA) ने दी।

 

अमेरिका के लिए खुला संकेत
किम ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के साथ किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत से इनकार कर दिया। हाल के वर्षों में उन्होंने सियोल के प्रति अपनी बयानबाजी और अधिक सख्त कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान सीधे सैन्य संघर्ष का संकेत नहीं देता, बल्कि उत्तर कोरिया की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।हालांकि किम जोंग उन ने सियोल से बातचीत से इनकार किया, लेकिन अमेरिका के साथ संभावित वार्ता के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि यदि वाशिंगटन लंबे समय से रुकी हुई वार्ता फिर शुरू करना चाहता है तो उसे उत्तर कोरिया के प्रति अपनी कथित “शत्रुतापूर्ण” नीतियों को छोड़ना होगा।

 

परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर जोर
किम ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए नई हथियार प्रणालियों के विकास का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि हाल के वर्षों में परमाणु और मिसाइल तकनीक में तेज प्रगति के कारण उत्तर कोरिया एक मजबूत परमाणु शक्ति के रूप में उभरा है। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि अंतर-कोरियाई संबंधों को “शत्रुतापूर्ण” बताना खेदजनक है। सियोल ने स्पष्ट किया कि वह शांति और संवाद के प्रयास “धैर्यपूर्वक” जारी रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों और मॉस्को तथा बीजिंग के साथ संबंधों के बल पर उत्तर कोरिया की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित है।

