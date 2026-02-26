Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | PM मोदी ने डिजिटल दुनिया में भी रचा इतिहासः इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले वर्ल्ड लीडर बने, जानें दूसरे-तीसरे नंबर पर कौन?

PM मोदी ने डिजिटल दुनिया में भी रचा इतिहासः इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले वर्ल्ड लीडर बने, जानें दूसरे-तीसरे नंबर पर कौन?

Edited By Updated: 26 Feb, 2026 11:27 AM

pm modi creates history becomes first world leader to hit 100 million follower

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने 2014 में अकाउंट शुरू किया था। अब वह डोनाल्ड ट्रंप समेत अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। यह उनकी डिजिटल पहुंच और युवा वर्ग में प्रभाव को...

International Desk: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सोशल मीडिया पर एक नया इतिहास रच दिया है। वह इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ (100 मिलियन) फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले नेता और राजनेता बन गए हैं।  उन्होंने 2014 में इंस्टाग्राम जॉइन किया था और पिछले एक दशक में उनका अकाउंट लगातार तेजी से बढ़ता रहा। aयह उपलब्धि दर्शाती है कि अब राजनीतिक संवाद केवल पारंपरिक मीडिया तक सीमित नहीं रहा। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नेताओं को सीधे जनता से जोड़ रहे हैं। PM मोदी के लिए सोशल मीडिया न सिर्फ प्रचार का माध्यम है, बल्कि शासन, जनसंपर्क और युवाओं से संवाद का एक अहम साधन बन चुका है।

 

 वैश्विक नेताओं से कहीं आगे

PM मोदी अब इंस्टाग्राम पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से आगे हैं।

और ये भी पढ़े

  • डोनाल्ड ट्रंप Donald Trump – 43.2 मिलियन फॉलोअर्स   (United States)
  • प्रबोवो सुबियांटो Prabowo Subianto – 15 मिलियन (Indonesia)
  • लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा Luiz Inacio Lula da Silva – 14.4 मिलियन (Brazil)
  • रेसेप तैयप एर्दोगन Recep Tayyip Erdogan – 11.6 मिलियन (Turkey)
  • जेवियर माइली Javier Milei – 6.4 मिलियन (Argentina)

दिलचस्प बात यह है कि इन पांच बड़े वैश्विक नेताओं के कुल फॉलोअर्स भी मोदी के व्यक्तिगत आंकड़े से कम हैं।

 

भारत में भी सबसे आगे
भारतीय राजनीति में भी प्रधानमंत्री का दबदबा साफ दिखता है।

  • UP के CM योगी आदित्यनाथ Yogi Adityanath – 16.1 मिलियन
  • कांग्रेस के विपक्षी नेता राहुल गांधी Rahul Gandhi – 12.6 मिलियन

दोनों ही नेता PM मोदी से काफी पीछे हैं, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ का अंदाजा लगता है।

 
क्यों खास है मोदी का इंस्टाग्राम?
PM मोदी इंस्टाग्राम पर सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों की झलक, विदेश यात्राओं की तस्वीरें,  सांस्कृतिक और धार्मिक अवसर, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़ाव,  व्यक्तिगत विचार और संदेश, जैसी सामग्री साझा करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इंस्टाग्राम जैसे विजुअल और इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म के जरिए सीधे नागरिकों तक पहुंचने की यह रणनीति डिजिटल युग में राजनीतिक संचार का नया मॉडल बन चुकी है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!