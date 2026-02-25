Aaj Ka Good Luck (26th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 26 Feb, 2026 06:47 AM

Aaj Ka Good Luck (26th February 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 26 फरवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति विशेष प्रभाव डाल रही है। चंद्रमा की चाल और गुरु-शुक्र की दृष्टि कई राशियों के लिए नए अवसर ला सकती है। सही उपाय करने से आज का दिन सौभाग्यशाली बन सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक मंत्र और उपाय।

आज का सार्वभौमिक गुडलक उपाय

आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ फल देगा। सकारात्मक सोच और संयम आज आपका सबसे बड़ा भाग्यवर्धक मंत्र है।

मेष राशि (Aries)

गुडलक रंग: लाल

गुडलक नंबर: 9

आज साहसिक निर्णय लाभ देंगे। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें।

वृषभ राशि (Taurus)

गुडलक रंग: सफेद

गुडलक नंबर: 6

धन लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और जरूरतमंद को दूध दान करें।

मिथुन राशि (Gemini)

गुडलक रंग: हरा

गुडलक नंबर: 5

नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। मित्रों से लाभ होगा।

उपाय: भगवान विष्णु का स्मरण करें और तुलसी पर जल अर्पित करें।

कर्क राशि (Cancer)

गुडलक रंग: सफेद

गुडलक नंबर: 2

भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। परिवार में सुखद समाचार मिल सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें।

सिंह राशि (Leo)

गुडलक रंग: सुनहरा

गुडलक नंबर: 1

मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

गुडलक रंग: हरा

गुडलक नंबर: 5

कार्यस्थल पर प्रशंसा मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” जपें।

तुला राशि (Libra)

गुडलक रंग: गुलाबी

गुडलक नंबर: 6

रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उपाय: सुगंधित पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गुडलक रंग: लाल

गुडलक नंबर: 8

गुप्त लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि (Sagittarius)

गुडलक रंग: पीला

गुडलक नंबर: 3

शुभ समाचार और यात्रा के योग हैं।

उपाय: केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुरु मंत्र का जाप करें।

मकर राशि (Capricorn)

गुडलक रंग: नीला

गुडलक नंबर: 8

व्यवसाय में स्थिरता आएगी। मेहनत का फल मिलेगा।

उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।

कुंभ राशि (Aquarius)

गुडलक रंग: आसमानी

गुडलक नंबर: 4

नई योजनाओं में सफलता मिलेगी।

उपाय: जरूरतमंद को काले तिल दान करें।

मीन राशि (Pisces)

गुडलक रंग: पीला

गुडलक नंबर: 7

आध्यात्मिक उन्नति होगी। धन लाभ संभव है।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।