CloudBurst: क्या होता है बादल फटना? जिसके कारण उत्तरकाशी जिले में दिखा तबाही का खौफनाक मंजर

नेशनल डेस्क : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से बहुत बड़े स्तर पर तबाही मची। तेज बारिश के साथ आई बाढ़ ने कई घरों, पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और पेड़ भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि उन्होंने पिछले दो दिनों से रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ था।

May Lord Shiva, the protector of Devbhoomi, shield the people of Uttarakhand from the fury of nature and bring them strength and resilience during this challenging time.#Uttarakhand #UttarakhandDisaster #UttarkashiCloudburst #Uttrakhand #uttarakhandrain #UttarakhandNews pic.twitter.com/x9YLYxy3Lo — Sanket Bhatt (@ImSSanket) August 5, 2025