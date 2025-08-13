WhatsApp Web Alert: ऑफिस पर WhatsApp Web चलाना खतरा, सरकार ने दी सख्त चेतावनी

अगर आप अपने ऑफिस के लैपटॉप या वर्क डिवाइस पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इसको लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक, ऐसा करना आपके निजी डेटा और बातचीत...

नई दिल्ली: अगर आप अपने ऑफिस के लैपटॉप या वर्क डिवाइस पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इसको लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक, ऐसा करना आपके निजी डेटा और बातचीत को खतरे में डाल सकता है। यह सिर्फ आपकी पर्सनल प्राइवेसी के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनी की साइबर सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है।



क्यों खतरनाक है WhatsApp Web का ऑफिस लैपटॉप पर इस्तेमाल?

सरकार का कहना है कि ऑफिस की डिवाइसेज़ पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करने से आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स या मैलवेयर के ज़रिए आपकी निजी बातचीत, मीडिया फाइल्स और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाई जा सकती है। यह डेटा चोरी या फिशिंग हमलों के ज़रिए कंपनी के नेटवर्क को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में तो ब्राउज़र हाईजैकिंग और स्क्रीन मॉनिटरिंग टूल्स के जरिए रीयल टाइम पर भी यूजर की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सकती है।

ऑफिस नेटवर्क पर भी खतरा

सरकार की इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस टीम (ISAT) ने बताया है कि WhatsApp Web अब कई कंपनियों द्वारा साइबर रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि एक बार कंपनी का डिवाइस या नेटवर्क संक्रमित हो जाए, तो पूरे सिस्टम पर खतरा मंडराने लगता है।

यह भी सामने आया है कि कई बार जब कर्मचारी ऑफिस Wi-Fi का इस्तेमाल अपने मोबाइल में करते हैं, तो कंपनियों को कुछ हद तक मोबाइल डेटा तक भी एक्सेस मिल सकता है – जिससे निजता और सुरक्षा दोनों पर सवाल उठ जाते हैं।

सरकार ने दी ये महत्वपूर्ण सलाह

अगर WhatsApp Web का उपयोग ऑफिस डिवाइस पर करना ज़रूरी हो, तो MeitY ने कुछ सावधानियां बरतने की सिफारिश की है:

WhatsApp Web का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत लॉग आउट करें।

किसी भी अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहें।

ब्राउज़र एक्सटेंशन्स और थर्ड पार्टी टूल्स से बचें, खासकर जो संदिग्ध हों।

दो-स्तरीय सुरक्षा (2FA) और एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर का प्रयोग करें।

ऑफिस में डिजिटल अनुशासन है जरूरी

सरकार की इस चेतावनी का उद्देश्य केवल डर फैलाना नहीं, बल्कि डिजिटल अनुशासन और साइबर जागरूकता को बढ़ावा देना है। ऑफिस की डिवाइस और नेटवर्क आमतौर पर इंटरकनेक्टेड होते हैं, और एक छोटी सी लापरवाही से पूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकती है।

निजता बनाम सहूलियत – क्या करें?

WhatsApp जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफिस कार्यों के लिए जरूरी लग सकते हैं, लेकिन सरकारी सलाह के बाद ज़रूरी हो गया है कि:

कर्मचारियों को सोशल मीडिया और चैट टूल्स के लिए पर्सनल डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। कंपनियों को भी अपनी आईटी नीति को अपडेट करके कर्मचारियों को इससे जुड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस देनी चाहिए।