दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा कुत्ते? भारत का स्थान चौंकाने वाला; देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट

नेशनल डेस्कः भारत में कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बन चुकी है, खासकर आवारा कुत्तों (stray dogs) को लेकर। सरकारी अनुमान के अनुसार, भारत में लगभग 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर (आश्रय गृह) में भेजने का आदेश दिया है। साथ ही, भारत सरकार ने अगले एक साल में देश के 70% आवारा कुत्तों को बधियाकरण (sterilisation) और टीकाकरण (vaccination) करने का लक्ष्य रखा है।

इसका मकसद दोहरा है:

दुनिया भर में कुत्तों की संख्या: कौन सा देश सबसे आगे?

कुत्तों की कुल संख्या की बात करें, तो भारत तेजी से बढ़ती कुत्तों की आबादी वाला देश है। लेकिन अमेरिका, ब्राज़ील और चीन जैसे देश कुल संख्या के मामले में अभी भी सबसे आगे हैं।

टॉप 10 देश जहां सबसे ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं (पालतू + आवारा):





10. रोमानिया

रोमानिया में लगभग 41 लाख कुत्ते हैं। 1980 के दशक में आवारा कुत्तों की आबादी में भारी वृद्धि हुई जब कई निवासी अपने पालतू जानवरों को छोड़कर गाँवों से शहरों में चले गए। हालाँकि एक समय सामूहिक रूप से कुत्तों को मारने की प्रथा थी, लेकिन पशु अधिकार समूहों ने इसकी आलोचना की थी।

9. फ़्रांस

फ़्रांस में 74 लाख कुत्ते हैं। पहचान के लिए हर कुत्ते में माइक्रोचिप होना ज़रूरी है, और टीकाकरण के नियम सख्त हैं, जिससे रेबीज़ के मामले बहुत कम हैं। हालाँकि, इन उपायों के बावजूद, हर साल लाखों कुत्ते आवारा कुत्तों को छोड़ दिए जाते हैं।



8. अर्जेंटीना

अर्जेंटीना में लगभग 92 लाख कुत्ते हैं। पालतू जानवरों का स्वामित्व बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अपार्टमेंट में भी। सरकार द्वारा संचालित टीकाकरण और नसबंदी कार्यक्रमों का उद्देश्य उनकी संख्या और सुरक्षा को नियंत्रित करना है।

7. फिलीपींस

1.16 करोड़ कुत्तों के साथ, फिलीपींस रेबीज से होने वाली मौतों से जूझ रहा है। सरकार ने आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उन्हें मारने की बजाय मानवीय टीकाकरण और नसबंदी की ओर रुख किया है।

6. जापान

जापान में लगभग 1.2 करोड़ कुत्ते हैं। कई निवासी बच्चे पैदा करने के बजाय पालतू जानवरों को पालते हैं, और कुत्तों को परिवार की तरह माना जाता है। पालतू जानवरों के उद्योग का मूल्य 10 अरब डॉलर है।

5. रूस

रूस में लगभग 1.5 करोड़ कुत्ते हैं, जिनमें सार्वजनिक परिवहन में घूमने वाले प्रसिद्ध "मेट्रो डॉग" भी शामिल हैं। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, और नागरिक और अधिकारी उनकी देखभाल कर रहे हैं।

4. भारत

भारत में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। सरकार संख्या को नियंत्रित करने और सार्वजनिक जोखिम को कम करने के लिए एक साल के भीतर 70% कुत्तों का टीकाकरण और नसबंदी करने की योजना बना रही है।

3. चीन

चीन में 2.74 करोड़ कुत्ते हैं और पालतू जानवरों का पालन तेज़ी से बढ़ रहा है। बीजिंग जैसे शहरों में पहले कुत्तों का पालन प्रतिबंधित था, लेकिन अब इसे ज़्यादा स्वीकार्यता मिल रही है, जिससे पालतू जानवरों के बाज़ार को बढ़ावा मिल रहा है।

2. ब्राज़ील

ब्राज़ील में 3.57 करोड़ कुत्ते हैं और लगभग आधे घरों में एक कुत्ता है। सरकारी कार्यक्रम टीकाकरण और पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।



1. संयुक्त राज्य अमेरिका

75.8 मिलियन कुत्तों के साथ अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ डॉग पार्क, ग्रूमिंग सेवाएं और सख्त पशु कल्याण कानून व्यापक रूप से मौजूद हैं और क्रूरता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।