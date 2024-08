कौन है पिंगली वेंकैया ? जिनको माना जाता है भारतीय तिरंगे का निर्माता

नेशनल डेस्क: भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के निर्माता पिंगली वेंकैया एक महान शख्सियत हैं, जिनकी प्रेरणा ने आज की पीढ़ी को देशभक्ति और समर्पण का संदेश दिया है। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले के माचलपल्ली गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम पिंगली वेंकैया नायडू था। वेंकैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कृषि और भूगोल का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा के दौरान ही उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा मिली, और उन्होंने भारतीय ध्वज को लेकर अपने विचार विकसित करना शुरू किया।







वेंकैया ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय ध्वज के डिज़ाइन को लेकर गहरी सोच-विचार की। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और विविधता को दर्शाने के लिए तिरंगे का निर्माण किया। उनका डिज़ाइन लाल और हरे रंग के दो क्षैतिज पट्टियों के साथ एक सफेद पट्टी में एक अशोक चक्र को शामिल करता था। यह ध्वज भारतीय विविधता, एकता और अखंडता का प्रतीक बना। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के सामने अपने ध्वज का प्रस्ताव रखा। महात्मा गांधी ने उनके डिज़ाइन को मान्यता दी और इसे अपनाया। इसके बाद, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। यह ध्वज आज भी हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है।







वेंकैया ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केवल ध्वज ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी योगदान दिया। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया और समाज सुधार की दिशा में भी प्रयास किए। उनके कार्यों और समर्पण ने उन्हें भारतीय समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाया। वेंकैया का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रेरणा और निष्ठा से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनका ध्वज आज भी हर भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है और उनकी प्रेरणा हमें अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण का संदेश देती है।



Remembering Pingali Venkayya Ji on his birth anniversary. His effort in giving us the Tricolour will always be remembered.



