'पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, फिर से मोदी सरकार', राजस्थान में पीएम मोदी की हुंकार

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर में सार्वजनिक रैली को संबोधित करने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं।



पीएम मोदी ने बाड़मेर में रैली में कहा, ''ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार...फिर एक बार मोदी सरकार। यहां के लोगों ने हमेशा मुझे बोला है कि मोदी जी आप देश के दुश्मनों को सबक सिखाओ, बाड़मेर जिताने की ज़िम्मेदारी हमारी। आप इस बार भी पहले से ज्यादा वोटों से भाजपा को जिताएंगे ये मेरा पक्का विश्वास है।



जल मिशन शुरू त्रासदी को खत्म का बीड़ा उठाया

प्रधानमंत्री ने कहा, ''70 साल तक किसी ने इन माताओं और बहनों की नहीं सुनीं। जब आपने आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। हमने राजस्थान के 50 लाख घरों तक पानी पहुंचाया है लेकिन जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया।''

#WATCH | Barmer: Rajasthan CM Bhajanlal Sharma says, " It has been 4 months since our govt came to power...whatever schemes we had mentioned in our election manifesto, in 90 days, we have completed 40-45% of those schemes. I want to thank PM Modi because he resolved the water… pic.twitter.com/bNp3eNbHhv — ANI (@ANI) April 12, 2024