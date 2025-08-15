Toll Plaza पर अब होगी फुल छूट! सरकार ने लॉन्च किया FASTag का नया एनुअल पास, जानिए क्या है नया नियम

Edited By Mansa Devi,Updated: 15 Aug, 2025 11:52 AM
नेशनल डेस्क: भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। अब आप 'FASTag एनुअल पास' के जरिए सिर्फ एक बार 3,000 रुपये का भुगतान करके पूरे साल टोल प्लाजा की लंबी लाइनों और बार-बार के रिचार्ज से छुटकारा पा सकते हैं।
FASTag एनुअल पास: आपके सभी सवालों के जवाब
यह नया पास उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और एक्सप्रेसवे (NE) पर यात्रा करते हैं। यहाँ इस पास से जुड़ी सभी जरूरी बातें आसान भाषा में बताई गई हैं:
वैधता और कीमत:
कीमत: इस पास की कीमत ₹3,000 है।
वैधता: यह पास एक साल तक या 200 ट्रिप (आना-जाना) तक मान्य होगा। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, पास अपने आप बंद हो जाएगा।
कहाँ काम करेगा?
यह पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और एक्सप्रेसवे (NE) पर ही काम करेगा।
राज्य के हाईवे या शहरों की टोल वाली सड़कों पर आपके मौजूदा FASTag वॉलेट से ही पैसे कटेंगे, इसलिए वॉलेट में बैलेंस बनाए रखें।
कौन कर सकता है इस्तेमाल?
यह सुविधा सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों (कार, जीप, वैन) के लिए है।
कमर्शियल गाड़ियों जैसे टैक्सी, बस और ट्रक के लिए यह पास मान्य नहीं है।
खरीदने का तरीका:
आप यह पास सिर्फ NHAI की वेबसाइट या राजमार्गयात्रा (Rajmargayatra) मोबाइल ऐप से खरीद सकते हैं।
ऐप पर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ₹3,000 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। पास 2 घंटे में आपके पुराने FASTag पर ही एक्टिवेट हो जाएगा।
क्या नया FASTag लेना होगा?
नहीं, आपको नया FASTag खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पास आपके पुराने FASTag पर ही एक्टिवेट होगा। बस आपका FASTag ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।
'ट्रिप' की गिनती कैसे होगी?
टोल प्लाजा को एक तरफ से पार करने पर 1 ट्रिप गिना जाएगा।
एक्सप्रेसवे पर एंट्री से एग्जिट तक के पूरे सफर को सिर्फ 1 ट्रिप ही माना जाएगा।