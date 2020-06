लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव ने दोनों देशों की टेशन बढ़ा दी है। इस तनातनी के बीच चीन का सरकारी मीडिया ...

बीजिंगः लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव ने दोनों देशों की टेशन बढ़ा दी है। इस तनातनी के बीच चीन का सरकारी मीडिया जानबूझ कर भारत को उकसाने वाली सामग्री का प्रचार व प्रसार करने में लगा है। चीन की इस दोगली चाल से भारत अच्छी तरह वाकिफ है और जानता है कि इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। शनिवार को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बावजूद चीनी मीडिया रोजाना चीन की सेना के युद्धाभ्यास के वीडियो को जारी कर तनाव भड़काने कोशिश कर रहा है। चीन आधिकारिक तौर पर शांति की बात तो करता है लेकिन अपनी सरकारी मीडिया के जरिए सैन्य युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो जारी कर दबाव की रणनीति पर भी चल रहा है।

इसी दोहरे रवैये ने चीन के लिए दुनियाभर में विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर दिया है । मंगलवार को भी चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत से लगी सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया है कि यह युद्धाभ्यास मई के मध्य से जून के शुरुआती हफ्ते तक चला। इस दौरान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पैराट्रूपर्स ने ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि पीएलए एयरबोर्न ब्रिगेड ने 1 जून को उत्तरपश्चिमी चीन के सीमावर्ती हिस्से में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसमें चीनी एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स के अलावा मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री बटालियन ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिसमें ऑर्मर्ड व्हीकल, टैंक-तोप और मिसाइल ब्रिगेड, सेना की इंजीनियरिंग टुकड़ी ने एक वास्तविक युद्धक परिदृश्य में अपनी तैयारियों को जांचा।

Since the long-distance maneuver to NW China in mid-May, #PLA paratroopers have held intensive tactical drills and mock battles in June. Some military observers have connected these events to the ongoing border situation between China and #India. https://t.co/qMKOkLeZDM pic.twitter.com/IXXjGi3d19