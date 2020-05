सोमवार से पूरे देश में लॉकडाउन 4 लागू हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में किन मुख्य नियमों को बनाने पर खुद पब्लिक ने दिया जोर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया...

नई दिल्ली/डेस्क। सोमवार से शुरू हो रे चौथे लॉकडाउन (Lockdown) के लिए दिल्ली वालों ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt) को 5 लाख से ज्यादा सुझाव दिए। दिल्ली के स्वास्थ्यमंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) ने बताया कि वो कौन से मुख्य नियम हैं जो कोरोना (Coronavirus) से बचाव के लिए खुद पब्लिक ने सुझाए हैं। पब्लिक से मिले सुझावों और विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने केंद्र को अपना प्रस्ताव भेज दिया है।

We sent proposals to centre. Ppl proposed to wear mask in public space. They suggested that movement of buses&metro may be started in limited capacity for social distancing. They suggested that 25% or 50% malls can be opened,shops can be opened on odd-even basis: Delhi Health Min pic.twitter.com/UBWuB75VB7