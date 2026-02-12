Ludhiana में रफ्तार का कहर: रूबीकॉन और R15 की भीषण टक्कर, BBA स्टूडेंट की मौ+त

औद्योगिक नगरी के पॉश इलाका सराभा नगर उस वक्त दहल गया जब एक सफेद रंग की रूबीकॉन

लुधियाना (राज): औद्योगिक नगरी के पॉश इलाका सराभा नगर उस वक्त दहल गया जब एक सफेद रंग की रूबीकॉन जीप और यामाहा R15 बाइक के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार दोनों युवक हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे।



इस दर्दनाक हादसे में 17 वर्षीय लक्ष्य की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त सक्षम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि लक्ष्य अपने दोस्त सक्षम के साथ सुबह-सुबह नाश्ते में पूरी खाने के लिए घर से निकला था। परिवार को क्या पता था कि सुबह का यह नाश्ता उनके घर के चिराग की आखिरी सवारी बन जाएगा। वहीं दोनों बचपन के दोस्त थे और चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में एकसाथ बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि रूबीकॉन गाड़ी को शहर का नामी जिम ट्रेनर शिवा सचदेवा चला रहा था। थाना डिविजन नंबर 5 की पुलिस ने फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए शिवा के खिलाफ केस दर्ज कर उसको काबू कर लिया है।



CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

हादसे का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक अपनी यामाहा R15 बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी सामने से आ रही सफेद रूबीकॉन गाड़ी के चालक ने बिना कोई बड़ा संकेत दिए अचानक गली की तरफ टर्न ले लिया। बाइक की रफ्तार इतनी थी कि युवकों को संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं मिला और वे सीधे जीप से जा टकराए।