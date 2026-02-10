Main Menu

Jalandhar: कार सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौ+त, मंजर देख सहमे लोग

10 Feb, 2026

jalandhar accident

पंजाब में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गोराया-फगवाड़ा...

गोराया/फगवाड़ा (मुनीश): पंजाब में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गोराया-फगवाड़ा नेशनल हाईवे-44 पर एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर दूसरी साइड में जाकर टाटा 407 टिपर से जा टकराई। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

PunjabKesari

हादसा इतना भीषण था कि कार और टिपर के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि युवक फगवाड़ा से गोराया की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे-44 पर कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और डिवाइडर पार करते हुए टाटा 407 टिप्पर से जोरदार भिड़ंत हो गई।

PunjabKesari

मृतकों की पहचान अरमान महिमी, साहिब मोहम्मद और दलजीत भट्टी के रूप में हुई है, जो फिल्लौर के गांव मठड्डा कलां के रहने वाले थे। हादसे में कार चालक विजय कुमार घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक अरमान दो बहनों का इकलौता भाई था और 12वीं कक्षा का छात्र था। वहीं साहिब मोहम्मद एसी मैकेनिक का काम करता था, जबकि दलजीत भट्टी सैलून का काम करता था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

