चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा बदलाव, शताब्दी और Vande Bharat Train को भी लेकर आई नई Update

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 12:22 PM

chandigarh railway station

प्रीमियर ट्रेन के यात्रियों को अब घर से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास

चंडीगढ़: प्रीमियर ट्रेन के यात्रियों को अब घर से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास पुनर्निर्माण कार्य के चलते प्लेटफार्म नंबर एक को 30 जनवरी तक बंद कर दिया है। अब 32 ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर-2, 3 और 6 पर आएंगी। इसके साथ ही 3 शताब्दी और 2 बंदे भारत के प्लेटफार्म में भी परिवर्तन किया है। प्लेटफार्म नंबर-2. 3, 4, 5 और 6 पर जाने के लिए कॉनकोर्स का प्रयोग करना होगा।

हालांकि रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने मार्शल नियुक्त किए हैं, जो यात्रियों को सही प्लेटफार्म को लेकर जानकारी देंगे।कालका से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी गाड़ी संख्या 12006 और 12011 अब प्लेटफार्म नंबर-2 से जाएगी। दिल्ली से प्लेटफार्म नंबर 5 पर आएगी। चंडीगढ़-नई दिल्ली शताब्दी गाड़ी संख्या 12046 पलेटफार्म-5 से जाएगी और दिल्ली से प्लेटफार्म नंबर-6 पर आएगी।

फुट ओवर ब्रिज और लैंड का काम होना है
चंडीगढ़ और पंचकूला पार्किंग तक पहुंचने के लिए फुट ओवर बिज के फाऊंडेशन और प्लेटफार्म नंबर-1 पर यात्रियों को बारिश और धूप से बचाने के लिए शैड का कार्य होना है। इसलिए 11 दिन के लिए प्लेटफार्म नंबर-1 को बंद किया है। इसके बाद फिनिशिग का कार्य रह जाएगा, जो चल रहा है।

