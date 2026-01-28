भगवंत मान पर चंदूमाजरा का तंज, जब चौकीदार ही दूसरे के साथ मिल जाए फिर घर कैसे बचेगा?

पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब के

पटियाला: पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब के पानी को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की बयानबाजी ने ये शब्द साबित कर दिए है कि जब चौकीदार ही दूसरे के साथ मिल जाए तो घर कैसे बच सकेगा?

चंदूमाजरा ने कहा कि जब पंजाब के पास पहले ही पानी की कमी है, तो हरियाणा को पानी देने की बात करना गलत है। उन्होंने मांग की कि पंजाब सरकार को राज्य के पानी की सही स्थिति की जानकारी केंद्र सरकार के सामने रखनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की जो घोषणा की है, उसका लाभ पंजाब को मिलना चाहिए, न कि पंजाब का पानी हरियाणा को दिया जाए। साथ ही पंजाब के लोगों से अपील की कि वे शहरों के अच्छे विकास के लिए योग्य और अच्छे उम्मीदवारों को चुनें। उन्होंने कहा कि पंजाब को दिल्ली के दबाव से बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर पंजाब की आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि राज्य को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके।