Punjab: 11 महीने पहले शादी के बंधन में बंधे Couple की मौ+त, फूट-फूट कर रो रहा परिवार

02 Feb, 2026 11:12 AM

शहर के एक इलाके में गत देर रात पति-पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई।

तलवंडी साबो (मुनीश) : शहर के एक इलाके में गत देर रात पति-पत्नी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवारवालों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दोनों ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई।

कस्बे के मेहरमियन समुदाय से संबंध रखने वाले 31 वर्षीय रमनदीप सिंह और उनकी पत्नी मनजोत कौर की तबीयत गत देर रात अचानक बिगड़ गई और दोनों को उल्टी होने लगी। उन्हें तुरंत शहीद बाबा दीप सिंह उपमंडल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मनजोत कौर को मृत घोषित कर दिया, जबकि कुछ समय बाद इलाज के दौरान रमनदीप सिंह की भी मौत हो गई।

पता चला है कि दोनों का विवाह लगभग 11 महीने पहले हुआ था। इस बीच आज सुबह घटना की सूचना मिलते ही तलवंडी साबो पुलिस की एक टीम सिविल अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी हरबंस सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने बयान दर्ज कराया है कि दोनों ने गलती से कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया था, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी के अनुसार उपरोक्त हलफनामे के बाद प्रारंभिक रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। पति-पत्नी की मृत्यु से कस्बे में मातम की लहर दौड़ गई है।

