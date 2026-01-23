Main Menu

Press Freedom : पंजाबी केसरी के हक में 24 को बठिंडा में होगा विशाल प्रदर्शन

23 Jan, 2026 01:14 PM

प्रैस की आजादी पर हमले के खिलाफ पंजाब केसरी ग्रुप के समर्थन में 24 जनवरी को बठिंडा में डी.सी. कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

मानसा (संदीप मित्तल) : प्रैस की आजादी पर हमले के खिलाफ पंजाब केसरी ग्रुप के समर्थन में 24 जनवरी को बठिंडा में डी.सी. कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले कुछ समय से सत्ता के दबाव में स्वतंत्र मीडिया की आवाज बने पंजाब केसरी ग्रुप और उससे जुड़े पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुछ चैनलों को बंद करने और सच्ची पत्रकारिता को दबाने की कार्रवाइयों से स्पष्ट हो गया है कि सरकार बोलने और प्रैस की आजादी से घबराई हुई है।

आर.टी.आई. वर्कर मानिक गोयल ने पंजाब सरकार से जायज सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की गैरहाजिरी में सरकारी हैलीकॉप्टर का उपयोग कौन कर रहा है। इस मामले को पंजाब केसरी सहित अन्य स्वतंत्र पत्रकारों ने उजागर किया, जिनके सवालों पर सरकार ने बदले की भावना से मानिक व पत्रकारों पर झूठे गैर-जमानती मुकदमे दर्ज कर दिए।

 उन्होंने बताया कि सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में पंजाब केसरी ग्रुप के साथ खड़े होते हुए पत्रकारों और विभिन्न जन संगठनों का संयुक्त संघर्ष समिति गठित की गई है, जिसने 24 जनवरी को बठिंडा के डी.सी. कार्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ पत्रकारों या पंजाब केसरी ग्रुप की नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की है जो सरकार से जवाबदेही की मांग करता है। उन्होंने मांग की कि पत्रकारों और पंजाब केसरी ग्रुप से जुड़े मीडिया कर्मियों पर दर्ज सभी झूठे मामले तुरंत रद्द किए जाएं।

उन्होंने कहा कि बंद किए गए मीडिया चैनलों को तुरंत बहाल किया जाए और जनता की आवाज़ दबाने की नीति को तुरंत समाप्त किया जाए। अंत में इंसाफ पसंद लोगों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से 24 जनवरी के विशाल धरना-प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।

